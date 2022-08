Tesla Model X Plaid e Model S Plaid arrivano in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha ufficialmente annunciato che le sue due più potenti auto elettriche, cioè la Model X Plaid e la Model S Plaid stanno per arrivare in Europa, e quindi anche in Italia. L'azienda di Elon Musk ha di conseguenza svelato anche i prezzi: per accaparrarsi una Model S Plaid servono 140.990 euro, mentre bisogna aggiungerne “solo” 4 mila (144.990 euro il prezzo finale) per la Model X Plaid. Le prime consegne sono previste tra novembre e dicembre.

Queste due auto alla spina sono al momento tra le più potenti che la casa californiana ha nel suo listino. La Model S Plaid mette in strada qualcosa come 1.020 CV grazie a tre motori elettrici. Questo le permette di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 322 km/h. Si potrebbe pensare che, a fronte di queste prestazioni, l’autonomia ne risentirebbe, ma questa, secondo Tesla, è stimata in 600 km secondo il ciclo WLTP.

Per quanto riguarda il SUV Model X Plaid, viene fornito con lo stesso set di motori che quindi sviluppano la medesima potenza di 1.020 CV. Ma le sue dimensioni e il suo peso maggiore non gli consentono di offrire le stesse prestazioni della sorella più sportiva. Tesla annuncia infatti una velocità massima di 262 km/h e uno sprint da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. Anche l’autonomia è inferiore con una stima (secondo il ciclo WLTP) che si attesta a 528 km. Da ricordare che la Model X Plaid offre al suo interno sei posti equamente distribuiti su tre linee di sedili (2+2+2).