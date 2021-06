Tesla Model X traino fino a 2,5 kg

La capacità di traino rappresenta un valore aggiunto per i suv e i crossover che vengono acquistati anche in funzione di questa loro caratteristica. Per dimostrare che anche le auto elettriche sono in grado di trainare agevolmente, Tesla e la linea area Qantas hanno organizzato un test eclatante. L'impresa è valsa una menzione nel libro del Guinness dei Primati dopo che una Tesla Model X ha trainato per 300 metri un aereo Boeing 787-9 della compagnia australiana, un bestione lungo 63 metri e pesante 130 tonnellate con il serbatoio quasi del tutto vuoto. La Model S scelta per il test era una P100D, ovvero la versione di punta con 611 cv, 970 Nm di coppia e con quattro ruote motrici. l test si è svolto a Melbourne alla presenza di un funzionario del Guinness World Record che ha misurato esattamente i 300 metri percorsi dal crossover elettrico di Tesla, la Model X con l'aereo al seguito.

