Tesla Model Y con 8.926 unità

E' il crossover più compatto della casa californiana. Riprende gli interni e parte della meccanica dalla Model 3 ma in alcuni dettagli è più evoluta: per esempio per riscaldare l'abitacolo usa una più efficiente pompa di calore anziché delle resistenza elettriche. Rispetto alla berlina offre poi più spazio e la praticità del portellone. Come tutte le Tesla, questa elettrica ha prestazioni da sportiva e un'elevata autonomia dichiarata; la trazione integrale è realizzata con un motore per ciascun asse. Inoltre, l'auto riceve continui aggiornamenti del software via Internet che modificare la guida e il sistema multimediale. Quest’ultimo è davvero completo e propone anche servizi di streaming video e videogiochi di guida da comandare usando il volante e i pedali dell’auto. Evoluti ma disponibili con dei sovrapprezzi decisamente costosi i sistemi di assistenza alla guida fra i più raffinati in assoluto disponibili per la nuova Tesla Model Y.

