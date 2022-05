Tesla Model Y

Condividendo parte della meccanica con la Model 3, la Model Y è il suv elettrico compatto di Tesla che Progettato per la massima versatilità, la vettura è abbastanza spaziosa da trasportare sette adulti (con la terza fila di sedili a richiesta) e numerose attrezzature nell'ampio vano di carico (1,9 metri cubi di spazio) sfruttabile grazie alla panchetta posteriore reclinabile. All'interno il tetto panoramico in vetro e la seduta alta creano una sensazione di spaziosità e offrono un'ampia visuale da ogni punto del veicolo. Come la Model 3, anche la Model Y non richiede chiavi, ma si può gestire tramite lo smartphone per l'apertura e la chiusura delle portiere e l'avvio del motore. Un'unica interfaccia utente usufruibile tramite l'ampio display touchscreen da 15” consente di gestire tutti i comandi dell'auto. Alcune funzionalità come lo sblocco delle partiere, il pre-condizionamento e la localizzazione possono anche avvenire da remoto tramite l'app Tesla Mobile. Nel dettaglio la Model Y Dual Motor Long Range Awd è lunga 475 cm, larga 192 cm, alta 162 cm a 1.900 litri. Nella versione Dual Motor Long Range Awd costa 60.990 € con motorizzazione elettrica capace di erogare una potenza massima di 258 kW/351 cv ed una coppia massima di 530 Nm . La trazione è integrale permanente. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 217 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.950 kg.



Per saperne di più clicca sul listino

