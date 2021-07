Tesla Model Y arriva in Italia: prime consegne ad agosto

1' di lettura

Tesla ha comunicato che per soddisfare le tempistiche pianificate, le prime consegne della Model Y, il crossover elettrico della casa californiana, avranno luogo ad agosto.



Non si tratterà, come inizialmente ipotizzato, di modelli prodotti nella prima fabbrica europea del costruttore statunitense - ancora in fase di realizzazione in Germania a causa di numerosi ritardi - ma con tutta probabilità provenienti dalla Cina, come già per alcune versioni della Model 3.



I primi esemplari che arriveranno in Europa (Italia compresa) saranno Long Range awd con due motori che consente un’autonomia di 505 km, uno scatto 0-100 km/h in 5”1 e una velocità massima di 217 Km/h. I clienti che avevano effettuato un pre-ordine saranno a breve chiamati dai rivenditori per finalizzare il contratto d’acquisto.

In seguito arriverà anche la variante Performance, più potente (3”7 nello 0-100 e 241 km/h di punta), ma per questo con meno autonomia: 480 km.