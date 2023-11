Tesla Model Y in calo ma sempre in testa alle vendite in Europa. VW golf torna in classifica

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Model Y a settembre secondo i dati eleborati dall’istituto britannico Jato Dynamics ha venduto 29.309 unità che di fatto rappresentano l’1% in meno rispetto allo stesso mese del 2022. Alle spalle della Model Y si sono piazzate due new entry e cioè la Peugeot 208 in ripresa con 22.188 unità vendute pari al 13% in più rispetto al 2022 e la rinnovata Renault Clio terza assoluta in Europa con 20.088 vendite pari ad un + 26%. Entrambe potrebbero insidiare la leadership del crossover californiano se dovesse perdere il primo posto in Europa a fine anno.

Le vendite di elettriche sono in costante crescita

La domanda di veicoli elettrici resta elevata nonostante la mancanza di modelli a batteria sul mercato a dei prezzi accessibili. In settembre le immatricolazioni di veicoli elettrici sono stati pari a 186.380 unità, 16,1% del mercato, con un aumento del 13% rispetto a settembre 2022. Da inizio anno sono state immatricolate in totale 1.465.249 unità di nuove elettriche, segnando un aumento del 47% rispetto a settembre 2022.

Nonostante i prezzi più alti, dunque, le vetture a batteria performano bene. Cosa succederà quando arriveranno alternative più economiche?

La Volkswagen Golf torna ai piani alti in Europa

Ottimo il risultato relativo al mese di settembre per la Volkswagen Golf che rispunta ai piani alti della classifica generali a livello europeo assicurandosi un eccellente quarto posto assoluto con 19.441 unità vendute che rappresentano una crescita del 20%. Seguono la Dacia Sandero al quinto posto con 19.265 vendite pari ad 8% in più, mentre la Fiat 500, unico modello italiano presente nella top ten assoluta di settembre secondo Jato Dynamics con 18.271 vendite, il 15% in più. Di queste 6.059 sono le Bev al quarto posto fra le auto elettriche più vendute in Europa.

Le vendite di Tesla a settembre sono diminuite del 19%

La popolarità dei suv continua a sostenere le vendite di Bev che rappresentano il 60% dei volumi totali a settembre. La quota di mercato di questi modelli è stata anche superiore al record del 54% del mercato complessivo. Il mese scorso, nonostante il successo della Model Y, le immatricolazioni di Tesla sono diminuite del 19% per il forte calo della domanda della Model 3. La berlina di medie dimensioni, infatti, è stata sottoposta ad un restyling che potrebbe compromettere le prestazioni di vendita a breve. mentre si attende l’arrivo della nuova Model Y.