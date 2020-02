Tesla Model Y, ecco i dettagli del nuovo suv elettrico In consegna già da marzo, ma dallo stesso mese ordinabile anche in Italia il secondo modello a “ruote alte” dopo la più Model X del brand californiano, offrirà più spazio all'interno e la possibilità di ospitare a bordo 7 passeggeri. di Corrado Canali

2' di lettura

La nuova Tesla Model Y altro non è che la versione suv/crossover della Model 3. Un modello strategico per il brand vista la richiesta sempre maggiore a livello mondiale di questa tipologia di carrozzeria.

Ora la nuova Tesla è pronto per il lancio sul mercato, dal momento che sarà in consegna da marzo negli USA. Il primo esemplare, infatti, è già uscito dalle linee di produzione di Fremont in California. Ci ha pensato la stessa Tesla a svelarlo in occasione della presentazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2019.



Da segnalare che la Model Y, per la quale saranno aperte le prenotazione anche in Italia sempre a partire da marzo, sarà prodotta come la “sorella” Model 3 oltre che negli Stati Uniti in Cina, ma anche nella fabbrica europea di Berlino sia pure ancora in fase di allestimento.



Rispetto alla Model 3 da cui deriva, la Y non offre soltanto più spazio a bordo grazie alla linea del tetto molto più alta, ma sarà anche possibile ordinarla in allestimenti a 7 posti.



Le dotazioni di serie ma anche le specifiche tecniche del powertrain sono, invece, del tutto analoghe a quelle della Model 3, anche se al momento del lancio saranno disponibile soltanto le varianti Long Range AWD e Performance: in quest'ultimo caso Tesla ha ufficializzato che la vettura è accreditata di una velocità di punta di 241 km di punta massima e di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, mentre i prezzi di listino dovrebbero essere compresi tra 63.000 e 71.000 euro.



Ma torniamo alla prime vetture prodotte e destinate, come detto, per ora al solo mercato americano: la versione Long Range a trazione integrale offrirà il massimo livello di autonomia prevista per il modello che sarà di circa 505 km.