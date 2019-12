Tesla Model Y, ecco quanto costa: Elon Musk svela i prezzi Potrebbe essere il modello che garantirà i maggiori volumi di vendita per Tesla nonché quello più accessibile visto che sarà offerto ad prezzo d'accesso inferiore all'attuale berlina Model 3 di Carrado Canali

2' di lettura

È stato lo stesso stesso ceo di Tesla, Elon Musk, via twitter a confermare sia le specifiche di alcuni prezzi oltre che le prestazioni dell'offerta di massima della nuova Model Y. La gamma si aprirà con una versione Standard Range a trazione posteriore accreditata di un'accelerazione da 0 a 100 kmh in meno di 6 secondi, una velocità di 200 km/h, un'autonomia di 400 km e un prezzo di 40mila dollari. Evidentemente Tesla sente sul colo la pressione dei concorrenti come il gruppo Volkswagen che punta a coprire ogni nicchia del mercato delle auto elettriche. Ma tra i competitor anche ford Mustang Mach-E .



La Model Y sarà, inoltre, la prima Tesla prodotta nella Gigafactory europea di Berlino che dovrebbe iniziare l'attività nel 2021. Il primo crossover compatto di Tesla condividerà, inoltre, il 75 % di tutti i componenti con la berlina Model 3 compresa, naturalmente anche la piattaforma.

Per raggiungere l'autonomia massima di 500 km, è probabile che la Modello Y condivida lo stesso pacco batteria da 75kWh della Model 3 in particolare nella versione Performance. Da aggiungere poi che una versione Model Y Dual Motor AWD sarà disponibile già al momento lancio, con dei prezzi a partire da 52mila dollari.



Alla fine Musk ha poi annunciato che il modello Y “Performance”, al top della gamma sarà offerto ad un prezzo che potrebbe partire da 60mila dollari. Da ricordare che i prezzi in euro potrebbero essere ben diversi.

Per approfondire

● Tesla Cybertruck a quota 200mila ordini

● Tesla Cybertruck, ecco l'avveniristico e «originale» pick-up elettrico di Elon Musk

● Auto elettriche, le berline in vendita e quelle in arrivo