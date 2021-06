Tesla Model Y Long Range un'autonomia di 505 km

La Model Y è il crossover compatto del brand californiano che debutterà a breve anche in Italia e che per evidenti motivi, trattandosi di un modello a ruote alte rappresenta uno dei mezzi più attesi del 2021. Da segnalare che in un prossimo futuro la vettura sarà prodotta anche in Europa nella fabbrica Tesla di Berlino. Derivata dalla berlina ma con una propensione più da crossover, la Y diventerà il modello Tesla più venduto. Nella versione Dual Range a trazione integrale, la nuova Model Y offre una autonomia di 505 km.

12/17 14/17 Menu