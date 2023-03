Tesla Model Y Plaid

La Model Y il primo suv elettrico che abbina tutta la tecnologia di Tesla con trazione integrale e grande versatilità. Sette posti veri, performance e sicurezza sono da prima della classe, mentre l’autonomia a seconda delle versioni varia da 543 a 576 chilometri. Nel dettaglio la versione selezionata è la Tesla Model X Plaid, lunga 504 cm, larga 200 cm, alta 168 cm con un bagagliaio da 357 a 2.492 litri. Nella versione Plaid costa 144.990 euro con tre motorizzazioni elettriche (Euro 6d-TEMP) capace di erogare complessivamente una potenza massima di 750 kW/1.020 cavalli. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 262 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.445 kg.

