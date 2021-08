Tesla Model Y, tutte le concorrenti del suv elettrico americano

La Model Y è in vendita anche in Europa. E' la versione a ruote alte della Model 3, ma ad attenderla c'è una concorrenza molto agguerrita rispetto a qualche anno fa. Un segno dei tempi, ma anche un'importante alternativa ad un modello quando fu presentata non aveva rivali. Era però inevitabile che l'aumento della mobilità elettrica finisse per condizionare anche l'offerta del costruttore californiano.

