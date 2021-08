Tesla Model Y, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo suv elettrico di taglia media

3' di lettura

La Model Y si è fatta attendere in Europa più del previsto, ma adesso è arrivata ed è pronta a rinforzare l'offensiva della Tesla, che negli ultimi mesi è diventata molto incisiva grazie alle performances commerciali della Model 3. Infatti, la berlina elettrica a giugno è stata la seconda vettura più venduta nel Vecchio Continente, per un soffio dietro all'inossidabile Volkswagen Golf. Il nuovo suv di taglia media, che è estrapolato dalla Model 3, si colloca in un contesto molto vivace, nel quale vanno sempre più a braccetto l'attenzione per l'immagine e quella per la mobilità sostenibile. In particolare, si contrappone all'Audi Q4 e-tron, alla Bmw iX3, alla Jaguar i-Pace e alla Mercedes Eqc.

Tesla Model Y, il formato suv della Model 3

La Model Y, che al momento arriva dalla Cina ma che nei prossimi mesi sarà prodotta anche nella nuova giga-factory della Tesla di Berlino, non riserva molte sorprese a livello di design. Infatti, quest'ultimo è fedelmente attanagliato ai canoni Tesla grazie alla fluidità della linea, che è quasi monolitica.

Di profilo il nuovo suv di Elon Musk mette in evidenza la stretta parentela con la Model 3 ma manifesta la sua personalità, in particolare, attraverso l'andamento più arcuato del padiglione, l'altezza da terra che arriva a 16,7 centimetri e la statura. Quest'ultima è di 1,62 metri, ovvero 18 centimetri in più rispetto a quella della berlina. Invece, la lunghezza che si attesta a 4,75 metri e la larghezza a 1,92 metri superano quelle della Model 3 di 6 centimetri, ma sono armoniosamente mimetizzate dal disegno della carrozzeria.

Tesla Model Y, funzionale, spaziosa e hi-tech

Il passo lungo 2,89 metri è praticamente identico a quello della Model 3 e tradisce la parentela fra le due Tesla, determinata dall'impiego delle medesima architettura caratterizzata, ovviamente, dal pianale piatto sul quale poggia il pacco batterie. La configurazione premia l'ampiezza sia dell'abitacolo, a richiesta configurabile anche a sette posti proprio come nel caso della ben più robusta Model X, sia della zona di carico. Quest'ultima ha una capacità che spazia, nel caso della versione a cinque posti, da ben 854 a 2.041 litri. Va, però, anche aggiunto che c'è un bagagliaio anteriore che offre un volume di 117 litri. Lo stile dell'arredamento dell'abitacolo è fortemente ispirato a quello della Model 3, grazie all'essenzialità del design che lascia ampio risalto al display orizzontale centrale da 15” che mimetizza la presenza delle bocchette della climatizzazione, che integra la strumentazione e dal quale si gestisce quasi ogni funzionalità della vettura. Per dare un'idea, persino, quella dei tergicristalli. L'ambiente è molto luminoso, grazie anche all'esteso padiglione in vetro che, se vogliamo, compensa anche l'oscuramento creato dalle terze luci laterali ultra-fumé che oscurano del tutto la zona di carico, data l'assenza del pannello di copertura.

Tesla Model Y, due motori e quattro ruote motrici

Il sistema propulsivo della Model Y è composto da due motori, uno anteriore e uno posteriore, che formano un sistema di trazione integrale elettrico. Il powertrain, tuttavia, si declina in due varianti. Il meno potente è destinato alla versione Long Range sviluppa 441 cavalli e spinge la Model Y sino a 207 all'ora, permettendole di arrivare a 100 orari in 5”. Il powertrain più prestazionale muove la Performance e mette in campo 513 cavalli, permette di toccare i 241 all'ora e di tagliare il traguardo dei 100 orari in 3”7. In ogni caso l'alimentazione è affidata a un pacco batterie agli ioni di litio da 75 kWh che assicura nel primo caso un'autonomia di 507 chilometri e nel secondo la possibilità di coprire 480 chilometri. La ricarica può avvenire sia da wallbox compatibile sia dagli impianti Supercharger Tesla da 250 W; in questo caso bastano quindici minuti per recuperare elettroni sufficienti per 270 chilometri.