Tesla Model Y, la versione europea sarà riprogettata Elon Musk ha confermato novità sul modello Y

Il Ceo di Tesla Elon Musk ha fatto una visita di tre giorni in Germania per fare il punto della situazione sulla nuova fabbrica europea che sorgerà a Gruenheide, alle porte di Berlino, incontrando i politici tedeschi e ispezionando il cantiere della Gigafactory.

Nell'occasione Musk ha annunciato che la futura Model Y per l'Europa che verrà assemblata in Germania avrà caratteristiche differenti da quella statunitense. «Si tratterà di una riprogettazione radicale della tecnologia alla base della costruzione dell'auto.

Per la prima volta ci sarà una trasformazione del design strutturale alla base del veicolo» ha spiegato, rivelando che «Sarà una questione abbastanza grossa». Il Ceo di Tesla ha anche confermato che la Gigafactory europea sarà più avanzata rispetto a quella di Fremont e per prima beneficerà di alcune innovazioni produttive che si rifletteranno appunto sulla Model Y.

Prima di tornare negli Stati Uniti Musk ha fatto un'ultima sosta per incontrare uno dei suoi maggiori concorrenti: il Ceo del gruppo Volkswagen Herbert Diess. I due dirigenti si sono incontrati per circa due ore giovedì sera in un piccolo aeroporto di Brunswick, nel corso di un incontro privato nel quale pare che Musk abbia anche testato la compatta elettrica Id.3 di Volkswagen e potuto “ispezionare” il futuro Suv elettrico ID.4 che Vw lancerà entro la fine dell'anno.

Diess ha elogiato i risultati di Musk più volte in passato, sia pubblicamente che durante eventi aziendali interni. Il Ceo del Gruppo VW venerdì ha lodato ancora una volta il suo rivale dicendo in un post su Linkedin che la nuova fabbrica di Tesla «Porterà in Germania la tecnologia automobilistica futura che fa tendenza. Tesla ravviverà la concorrenza in Germania e accelererà in modo significativo la trasformazione del settore».