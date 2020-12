Tesla: Musk non esclude alleanze con una casa automobilistica Il “divino” Elon lancia una nuova mossa: allearsi con un generalista

Il numero uno di Tesla, Elon Musk, non esclude possibili alleanze con dei produttori d'auto di tipo tradizionali. Lo ha detto rispondendo ad una specifica domanda in occasione del conferimento degli Axel Springer Awards a Berlino. “Non inizieremo sicuramente un procedimento di acquisizione ostile - ha detto Musk - ma se un concorrente dovesse trovare una buona idea per fondersi con Tesla, se ne potrebbe parlare” ha poi aggiunto.

In Germania Elon Musk è ormai sempre più di casa

Musk ha poi annunciato di voler trascorrere più tempo in Germania in vista dell'apertura dell'impianto di Gruenheide, nei pressi di Berlino, in estate e ha confermato la produzione di 500.000 auto elettriche all'anno con l'aiuto di 12.000 dipendenti. Chissà se prima di rientrare negli Stati Uniti deciderà di incontrarsi ancora una volta come qualche mese fa con il ceo di Volkswagen Herbert Diess che nei giorni scorsi è stato confermato al vertice del Gruppo di Wolsburg, magari proprio per parlare di una possibile fusione o di una più semplice alleanza industriale.

La piaffaforma Meb per vetture specifiche per l'Europa?

Uno degli obiettivi che potrebbero interessare Tesla da un accordo col Gruppo Volkswagen quello più impegnato nell'elettrificazione di massa potrebbe essere la piattaforma Meb che supporti tutti le prossime vetture elettriche di Vw. Nello stesso tempo Musk sta pensando di produrre per l'Europa un modello di dimensioni compatibili con le strade del Vecchio Continente e la piattaforma Meb tornerebbe utile in chiave europea, ma non solo. Senza contare che Tesla potrebbe accedere alla capacità industriale di un colosso come Volkswagen con fabbriche in tutto il mondo.

Speculazioni per tenere alta l'attenzione su Tesla?

Quando si parla di fusioni però o comunque di semplici operazioni straordinarie, non bastano soltanto i numeri economici per renderle possibili, ma contano anche numerosi altri fattori che, al momento, rendono qualsiasi ipotesi soltanto un esercizio di pura e sola speculazione finanziaria. D'altro canto, il ceo del brand californiano non è nuovo a lanciare messaggi sorprendenti. L'importante, per Musk, è tenere sempre alta l'attenzione sulla sua creatura traendone, ovviamente, il massimo vantaggio: la Tesla ha guadagnato in Borsa quasi il 600% da inizio anno. Tesla ha oggi un valore di mercato che si aggira sui 550 miliardi, mentre VW è valutata intorno ai 78 miliardi, Daimler 60, e Bmw sui 44,5 miliardi.

