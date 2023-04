Tesla, Musk taglia sempre più i prezzi delle auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tesla ha tagliato ancora una volta il prezzo di diversi suoi modelli, ulteriore segno che l’amministratore delegato Elon Musk è disposto a sacrificare la redditività della casa automobilistica elettrica di fronte all’aumento dei tassi di interesse che potrebbe intaccare la domanda dei consumatori. La casa automobilistica di Austin, Texas, ha dichiarato sul suo sito web che il prezzo della Model Y a trazione integrale a lungo raggio scenderà del 5,6% a 49.990 dollari, mentre il prezzo della Model Y Performance scenderà del 5,2% a 53.990 dollari. Il costo della Model 3 a trazione posteriore sarà ridotto del 4,7% a 39.990 dollari.

Si tratta del secondo taglio di prezzo di questo mese, in quanto la casa automobilistica cerca di stimolare la domanda dopo diversi trimestri di consegne deludenti. L’azienda si trova nella situazione, rara tra i produttori di veicoli elettrici, di avere grandi margini di profitto su cui lavorare, mentre gli operatori storici, tra cui Ford e nuovi arrivati come Rivian e Lucid lottano per fare soldi con volumi inferiori. Dopo i primi tagli ai prezzi della linea di Tesla all’inizio di quest’anno, Musk ha dichiarato che gli ordini stavano andando a un ritmo quasi doppio rispetto alla produzione.

Ma l’azienda non è stata in grado di sostenere questa dinamica domanda con l’offerta: le consegne sono aumentate di circa il 4% rispetto al quarto trimestre e Tesla ha prodotto quasi 18mila auto in più rispetto a quelle consegnate ai clienti. Nonostante una seconda serie di sconti per le Model S e X all’inizio di marzo, Tesla ha consegnato solo 10.695 veicoli nel trimestre, il più basso dal terzo trimestre del 2021. Tesla presenterà i risultati del primo trimestre mercoledì negli Stati Uniti, dove gli investitori si concentreranno sulla riduzione dei margini dovuta ai precedenti tagli di prezzo. Secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence, i tagli dei prezzi metteranno sotto pressione i margini lordi nel 2023.