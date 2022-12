Tesla, Musk vende 22 milioni di azioni per un valore di 3,6 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk ha venduto quasi 22 milioni di azioni Tesla in un periodo di tre giorni che si è chiuso il 14 dicembre, per un valore complessivo di 3,6 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un documento depositato alla Sec, l’autorità di Borsa americana. Con la vendita di questa settimana, il ceo della casa di auto elettrice ha ceduto azioni Tesla per un valore di oltre 39 miliardi dal picco raggiunto nel novembre 2021. Da allora la società ha perso oltre 700 miliardi di dollari come valore di mercato, anche se resta la più grande casa automobilistica al mondo per valore.

Non è chiaro cosa abbia spinto Musk all’ultima vendita. Martedì tuttavia l’imprenditore aveva postato un tweet ammonitorio: «A rischio di dire cose ovvie, siate consapevoli del debito in condizioni macroeconomiche turbolente, specialmente quando la Fed continua ad alzare i tassi di interesse».