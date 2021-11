Le 100mila Tesla per Hertz diventano un giallo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cade il titolo Tesla a Wall Street, perdendo oltre il 3%, dopo la corsa sfrenata degli ultimi giorni che ha portato la casa californiana di auto elettriche a superare i mille miliardi di dollari di capitalizzazione, soglia che in precedenza era stata superata solo da cinque società al mondo. A provocare il calo almeno due cause. Ieri sera, il ceo Elon Musk ha annunciato che Tesla deve ancora firmare l’accordo che Hertz ha annunciato all’inizio della scorsa settimana, che prevede «un ordine iniziale di 100.000 Tesla entro la fine del 2022».

Il big dell’autonoleggio aveva anche accennato all’ipotesi di raddoppiare l’ordine. E ha confermato, smentendo Musk. «Le consegne delle Tesla sono già cominciate. Stiamo vedendo una domanda iniziale molto forte». Lauren Luster, direttrice della comunicazione di Hertz, non ha voluto parlare dei dettagli dell’accordo, ma ha ribadito che i piani sono quelli di avere 100.000 Tesla entro la fine del 2022. «Come annunciato la scorsa settimana, Hertz ha fatto un ordine iniziale di 100.000 Tesla e sta investendo nelle infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche».

La questione, insomma, si tinge di giallo. «Vorrei sottolineare - aveva ribadito il ceo, rispondendo al Tesla Silicon Valley Club - che nessun contratto è stato firmato. La domanda è molto più alta della produzione per Tesla, quindi venderemo le macchine a Hertz per lo stesso margine che otterremmo con i consumatori. L’accordo con Hertz ha effetto zero sui nostri conti». Dopo l’annuncio di Hertz, il titolo di Tesla aveva guadagnato in una settimana circa il 33%, salendo oltre i 1.000 dollari e facendo aumentare il patrimonio personale di Musk, la persona più ricca al mondo, oltre i 300 miliardi di dollari.

La scorsa settimana, Musk aveva anche definito «strano» il fatto che la notizia dell’accordo con Hertz stesse facendo salire così tanto la valutazione di Tesla, visto che la casa di auto ha un problema di eccesso di domanda e non di offerta. Infine, è arrivato l’annuncio che Tesla richiamerà 11.700 veicoli per un problema al software beta per la guida autonoma.