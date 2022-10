Tesla non raggiunge le stime sui ricavi trimestrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tesla ha mancato mercoledì 19 ottobre le stime di Wall Street per quanto riguarda i ricavi del terzo trimestre a causa di ostacoli logistici che hanno portato a consegne di veicoli inferiori al previsto da parte della casa automobilistica di maggior valore al mondo.



Il fatturato di Tesla per il terzo trimestre è stato di 21,45 miliardi di dollari (+56%) rispetto alle stime degli analisti di 21,96 miliardi di dollari, secondo i dati Ibes di Refinitiv.

Le difficoltà nell’assicurare il trasporto dei veicoli e l’aumento dei costi logistici affrontati dall’azienda nei periodi di picco hanno messo in ombra le consegne record, mentre alcuni analisti si sono detti preoccupati per la domanda di prodotti ad alto prezzo come i veicoli elettrici a causa dell’indebolimento dell’economia globale.

L’utile per azione è risultato pari a 1,05 dollari, sopra gli 1,01 dollari previsti dal mercato. I risultati appesantiscono i titoli Tesla a Wall Street, dove arrivano a perdere il 4%.