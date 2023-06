Tesla, non solo Italia e Francia: in Europa tutti vogliono la fabbrica di Musk

Forse anche per queste complicazioni, Elon Musk è alla ricerca di un luogo più favorevole per il prossimo insediamento industriale che Tesla impianterà in Europa, e che secondo gli analisti sarà studiato non per produrre i modelli della gamma attuale, ma una nuova generazione di veicoli elettrici a basso costo, cui Tesla starebbe lavorando.

La Tesla bianca di Elon Musk lascia Palazzo Chigi e sfreccia verso Via del Tritone

I dialoghi con i leader e il nodo Twitter

Le riunioni di alto livello di Musk non sono sempre andate bene. In Italia, tra discussioni sull’intelligenza artificiale e il settore automobilistico, Elon Musk - padre di 10 figli - ha espresso alla Meloni preoccupazioni per il basso tasso di natalità del Paese.

In Francia, i discorsi su una potenziale fabbrica di batterie sono stati offuscati dalle polemiche su Twitter, altra società posseduta da Musk. Solo tre settimane fa, il ministro per gli affari digitali di Macron ha avvertito che se il gigante dei social media non si fosse adeguato alle nuove regole Ue sulla trasparenza entro la fine di agosto, avrebbe rischiato multe e, infine, un possibile bando di Twitter dall'Unione europea.

Da Twitter a Tesla, tutte le spine di Musk

La rincorsa agli Usa sui veicoli elettrici

Tutto questo accade in un momento in cui i leader europei sono particolarmente ansiosi di attrarre investimenti.

Gli incentivi dell’Inflation Reduction Act americano, voluto dal presidente Joe Biden, stanno alimentando le preoccupazioni che l’Europa rimarrà indietro nella corsa per attrarre la produzione di componenti per veicoli elettrici.