Tesla, nuova indagine Sec. Questa volta sui pannelli solari «a rischio incendio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Sec ha aperto un’indagine su Tesla per una denuncia da parte di un whistleblower secondo cui la società non è stata sufficientemente trasparente con i suoi azionisti e i clienti sui rischi di incendio associati a presunti difetti dei suoi pannelli solari usati per impianti fotovoltaici e tetti, e questo per diversi anni. Il titolo è tornato sotto i mille dollari, perdendo anche il 3,5%.



L’indagine alza il livello della pressione normativa sulla casa automobilistica a maggiore capitalizzazione del mondo, già alle prese con un’indagine federale sugli incidenti che coinvolgono i suoi sistemi di guida assistita e con le polemiche sulla modalità con cui Musk ha annunciato la vendita di azioni dovuta a ragioni fiscali. Timori sui possibili incendi dei sistemi solari di Tesla non sono una novità assoluta, ma questa è la prima indagine della Commissione Usa di Borsa. La Securities and Exchange Commission ha rivelato l’esistenza dell’inchiesta Tesla in risposta a una richiesta basata sul Freedom of Information Act da parte di Steven Henkes, ex responsabile della qualità di Tesla, che aveva presentato una denuncia sui sistemi solari nel 2019 e ha chiesto all’agenzia informazioni sul rapporto.

Loading...

Henkes è un ex manager della divisione qualità di Toyota ed è stato licenziato da Tesla nell’agosto 2020. Poi ha fatto causa a Tesla sostenendo che il licenziamento era una rappresaglia in risposta all’avere sollevato eccezioni in fatto di sicurezza. Tesla non ha risposto alle domande inviate via e-mail da Reuters e la Sec ha rifiutato di commentare. Nella denuncia Henkes ha affermato che Tesla e SolarCity, acquisita nel 2016, non hanno ammesso, tra l’altro, che connettori elettrici difettosi potrebbero causare incendi. Tesla aveva detto ai consumatori che era necessario eseguire la manutenzione sul sistema di pannelli solari per evitare un guasto che avrebbe potuto spegnere il sistema. Ma non ha avvertito sui rischi di incendio né ha segnalato i problemi alle autorità di regolamentazione, ha affermato Henkes.