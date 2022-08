Tesla, il nuovo frazionamento azionario perde slancio al debutto

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le azioni di Tesla sono scivolate al momento del via alle contrattazioni nella prima seduta del suo secondo frazionamento azionario, questa volta 3 a 1, pensato dalla casa automobilistica più capitalizzata del mondo per attrarre sempre più investitori al dettaglio. Le azioni del produttore di auto elettriche, guidato dal ceo Elon Musk, hanno aperto a 302 dollari e sono scese fino a 293 nelle prime ore di scambio a Wall Street. Lo stock split precedente, entrato in vigore il 31 agosto del 2020, frazionò...