Tesla paga caro il tweet: persi 200 miliardi. Ma il fratello di Musk ha venduto prima

È membro del consiglio di amministrazione di Tesla dall’aprile 2004 ed è anche direttore di SpaceX, l’azienda aerospaziale creata nel 2002 da Elon Musk. Tesla non ha risposto a una richiesta di commento.

Tesla, Musk venderà il 10% delle sue azioni dopo un sondaggio Twitter

L’affondo dell’investitore Michael Burry

Ieri è poi arrivato l’affondo di Michael Burry, che ha accusato Elon Musk di voler vendere azioni per coprire i debiti personali. Stando a quanto riporta Business Insider, l’investitore reso famoso dal film ’The Big Short’ ha affermato in un tweet (che non appare più sul suo profilo) che Musk ha bisogno di soldi per i prestiti che ha contratto usando le sue azioni Tesla.

Questa pratica ha attirato un esame approfondito questa estate dopo che un’indagine di ProPublica ha dettagliato come alcuni ricchi del mondo hanno preso in prestito le loro azioni per ridurre al minimo i loro oneri fiscali. Nel secondo trimestre 2021 lo stesso Burry aveva aumentato le sue scommesse ribassiste su Tesla.