Tesla porta il Cyberquad per bambini (abbienti) in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Giusto in tempo per il prossimo Natale, Tesla rende disponibile sul proprio store online quello che probabilmente diventerà l’oggetto del desiderio di tanti bambini (con genitori o nonni facoltosi), ovvero il suo Cyberquad. Il veicolo è stato lanciato per la prima volta negli Stati Uniti ma la sua prima versione ha dovuto essere ritirata dalla vendita nel 2022 perché il prodotto non soddisfaceva gli standard di sicurezza. Tesla non si è data per vinta ed ora offre una nuova versione rivista e corretta che viene commercializzata in Europa, Italia compresa.

Prima che gli adulti con la sindrome di Peter Pan immaginino di poterlo utilizzare per andare al lavoro è bene precisare che il Cyberquad di Tesla si rivolge ai bambini dagli 8 ai 12 anni. Per questo motivo il limite di peso del conducente è fissato a 68 kg.

Loading...

In termini di prestazioni, il quad elettrico dovrebbe, secondo quanto dichiarato da Tesla, offrire un’autonomia fino a 19 km, grazie a una batteria agli ioni di litio da 24 V 188 Wh. Tra le caratteristiche offerte, a livello di potenza, è possibile limitare la velocità massima a 6 km/h. Altrimenti il Cyberquad può raggiungere una velocità massima di 13 km/h, grazie a un motore elettrico da 350 W.

Il design inconfondibile si nota nel suo corpo molto spigoloso, nel colore in stile acciaio e dalla striscia LED orizzontale: tutte caratteristiche estetiche che riprendono quelle già note del famoso Cybertruck della casa americana.

Tesla specifica sul suo store che il telaio è in acciaio e che il quad offre una sospensione posteriore ed è inoltre dotato di freni a disco. Il peso totale del Cyberquad è di 55 kg, abbastanza per rassicurare i genitori che si chiedono se questo quad elettrico sia abbastanza sicuro per i bambini che dovranno guidarlo.