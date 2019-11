Tesla prepara il pick-up elettrico: sarà svelato il 22 novembre a margine del Salone di Los Angeles Il ceo del brand lo ha confermato senza aggiungere dettagli sul modello che cercherà di mettere nel mirino il Ford F-150 il veicolo col cassone più venduto negli Usa di Corrado Canali

2' di lettura

Ad annunciarlo come sempre con un twitter è stato il ceo della Casa californiana Elon Musk che ha confermato che il nuovo modello elettrico del brand verrà svelato in un evento vicino alla fabbrica di missili Space X a Los Angeles in concomitanza con il Salone dell'auto, una scelta che non appare del tutto casuale.

In passato lo stesso Musk aveva suggerito che il nuovo modello avrebbe potuto costare di 50.000 dollari, il che lo renderebbe molto più conveniente del rivale Rivian R1T e all'incirca alla pari coi tradizionali pick-up attualmente in vendita sul mercato americano. Rivian inoltre è stato scelto da Amazon per una mega commessa.

Non è ancora chiaro se Musk possa mantenere questa promessa, ma di sicuro Tesla sembra intenzionata a mettere nel mirino il Ford F-150 che come è noto è il veicolo più venduto negli Usa. Lo stesso Musk ha utilizzato l'assemblea degli azionisti di quest'anno per dire che l'F-150 è un “grande camion” e il loro pickup dovrebbe essere in grado di soddisfare o superare le capacità del modello Ford. “Se l'F-150 può farlo, allora un camion Tesla dovrebbe essere in grado di farlo.” Aveva dichiarato Musk.

Non è stato ancora deciso quando il pick-up sarà in vendita, ma di sicuro dovrà affrontare un'agguerrita concorrenza. Oltre al già citato Rivian R1T, Ford e General Motors hanno, infatti, annunciato dei loro piani per un futuro pick-up elettrico. Il primo, come è noto, sarà basato sull'F-150, mentre il modello di GM potrebbe fare rivivere l'iconico nome di Hummer.

I pick-up sono ancora i veicoli più venduti in Nord America, tanto che Ford ha venduto nel 2018 oltre 900.000 pick-up della Serie F. Da segnalare che i piani di espansioni di Tesla oltre al pick-up prevedono anche il lancio previsto nei prossimi mesi della versione crossover dell'attuale berlina compatta 3, la Model Y, a cui si aggiungerà sia la rinnovata roadster e, infine, il mega truck elettrico semi. Due veicoli che nessuno ha mai visto entrare in produzione.