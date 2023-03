Tesla, prezzi in calo e con gli incentivi in Italia costa ancora meno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla continua ad abbassare i prezzi e grazie agli incentivi statali italiani diventa ancor più conveniente. L'azienda di Elon Musk ha deciso di applicare sconti importanti anche a livello globale, come confermato dalla seconda riduzione di prezzo avvenuta negli Stati Uniti dove una Model S costa 5.000 dollari in meno e ora parte da 89.990 dollari; sulla Model X lo sconto arriva a 10.000 dollari, abbassando così il costo di acquisto a 99.990 dollari.

Tesla Model 3, prezzo in Italia con Incentivi

Quanto costa ora la Tesla Model 3 in Italia? Il prezzo di listino della versione a due ruote motrici è sceso a 41.490 euro (più messa in strada). Grazie agli incentivi statali, senza vettura da rottamare il listino è di 38.490 euro mentre in caso di rottamazione si scende a 36.490 euro. Tradotto? In poco più di mesi la Tesla Model 3 ha visto una riduzione di prezzo di oltre 20.000 euro. Infatti, a inizio gennaio la versione d'accesso costava 57.490 euro, prima della riduzione a 44.500 euro e ora dell'attuale a 41.490 euro incentivi esclusi.

Come riesce Tesla ad abbassare i prezzi?

A fronte di un panorama automobilistico dove i prezzi sono in continuo aumento, Tesla ha deciso di abbassare i prezzi per puntare all'obiettivo di produrre 20 milioni di veicoli entro la fine del decennio ma soprattutto lo può fare grazie al maggiore margine su ogni vettura e ad una catena di fornitori molto più corta rispetto ai concorrenti. Secondo una ricerca realizzata da Reuters, il costruttore americano nel terzo trimestre del 2022 ha registrato 15.653 dollari di profitto lordo per veicolo. Per fare un confronto con i concorrenti, è pari a più del doppio rispetto al Gruppo Volkswagen, quattro volte Toyota e cinque volte Ford. Inoltre, una gamma di accessori decisamente corta e la forte standardizzazione dei modelli hanno permesso a Musk di ridurre notevolmente il prezzo di acquisto.