Tesla, la produzione è raddoppiata. Musk chiude la vendita delle sue azioni

Il signore e padrone di Tesla, Elon Musk, ha concluso ieri, cedendo azioni per un altro miliardo di dollari, l’operazione finanziaria che lo ha portato a vendere circa il 10% del suo pacchetto tra azioni ed esercizio di opzioni, in tutto una ventina di miliardi di dollari per sistemare i conti con il fisco americano, che ne pretendeva 11. Non granché per l’uomo più ricco del mondo, patrimonio pari a 279 miliardi secondo il Bloomberg Billionaires Index, ben 123 più dello scorso anno. Tesla gli ha ...