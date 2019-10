Tesla, quota 300 i supercharger su tutto il territorio nazionale

2' di lettura

Annunciata da Tesla l'apertura in Italia di tre nuove stagioni di Supercharger a Borca di Cadore (BL), a Tarquinia (VT) e a Vicenza. La rete italiana di Tesla è ora composta da 33 stazioni per oltre 300 singoli Superchargers.

Mentre la maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici ricarica a casa o al lavoro quando l'auto è in parcheggio, i Supercharger consentono viaggi anche di lunga distanza con tempi di ricarica ridotti. Sono collocati sulle principali sul rotte stradali in Europa e in Italia.

Le tre nuove stazioni rendono la ricarica ancora più vantaggiosa per i possessori di Tesla Model S, Model X e Model 3. Il Supercharger di Vicenza, il più recente, è all'interno del centro commerciale Le Piramidi e ospita 12 colonnine. È operativo in uno dei nodi autostradali più importanti d'Italia. Le 10 colonnine Supercharger di Tarquinia, invece, sono ideali per chi percorre la costa tirrenica. La nuova stazione Tesla si trova, infatti, vicino a Civitavecchia, consentendo di ricaricare prima di imbarcarsi per la Corsica o la Sardegna.

Infine la stazione di Borca di Cadore coi suoi 8 Supercharger consente di raggiungere Cortina d'Ampezzo e altre località sciistiche della zona. Le nuove infrastrutture di ricarica non sono il modo scelto da Tesla per migliorare l'utilizzo dei tre modelli del costruttore californiano.