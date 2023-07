Elon Musk guida il successo di Tesla: consegne record nel secondo trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha consegnato un numero record di auto nel secondo trimestre, mostrando come il taglio dei prezzi voluto da Elon Musk si sia tradotto in risultati concreti. Il colosso delle auto elettriche ha consegnato 466.000 vetture nel periodo aprile-giugno, il 10,4% in più rispetto al trimestre precedente e in aumento dell’83,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato oltre le attese degli analisti, che si inserisce nell’ambizioso obiettivo di Tesla di aumentare i volumi del 50% all’anno, e che probabilmente continuerà a spingere i titoli Tesla, già in rialzo del 142% quest’anno.

Negli ultimi mesi le azioni Tesla sono avanzate a Wall Street con la decisione di General Motors, Ford e Rivian di adottare lo standard di ricarica del colosso di Musk, aprendo di fatto una nuova linea di ricavi per la società. Secondo gli analisti, i clienti non Tesla con le ricariche potrebbero portare nelle casse del colosso di Musk tre miliardi di dollari entro il 2030 e 5,4 miliardi nel 2032.

La rete di Supercharger di Musk, che include 17.000 caricatori veloci negli Stati Uniti, è considerata la più affidabile del settore e, nel lungo termine, potrebbe diventare un motore per i ricavi della società.

In Cina, l’altro colosso dell’auto elettrica, BYD, ha registrato i suoi migliori risultati di vendita trimestrali con 700.244 veicoli a nuova energia, metà completamente elettrici e gli altri ibridi plug-in. Le azioni di BYD sono balzate fino al 3,2% lunedì mattina a Hong Kong.