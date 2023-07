Tesla reinventa lo sconto fedeltà tramite referenze dei clienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha lanciato un nuovo piano di incentivi globale per gli acquirenti, che consente di beneficiare di ulteriori vantaggi attraverso “referenze” da parte di clienti esistenti. Una strategia a lungo utilizzata dalle Case auto tradizionali in passato per aumentare le vendite.

Gli incentivi sono applicati in alcuni mercati selezionati, tra cui Stati Uniti, Cina, Canada, Regno Unito, Francia e Germania secondo quanto riportato dai siti web regionali di Tesla da venerdì.

L’incentivo, che Tesla chiama “Refer and Earn”, equivale a circa 500 dollari di rimborso per i nuovi acquirenti che acquistano Model 3 e Model Y, oltre a tre mesi gratuiti di utilizzo della funzione di guida assistita completa.

Nel Regno Unito, gli acquirenti che utilizzano un “riferimento” riceveranno uno sconto di 1.000 sterline su Model S e Model X a partire dal 7 luglio e di 500 sterline per Model 3 e Model Y. Tesla, che finora si è concentrata su aggiustamenti in tempo reale dei prezzi di listino e ha tagliato aggressivamente i costi delle nuove auto dallo scorso anno, a partire dalla Cina, ha rallentato i tagli ai listini sui nuovi ordini, ma ha aumentato gli sconti sulle auto già prodotte.