Tesla, ricavi in crescita (+38%) a quota 5,1 miliardi di dollari nel primo trimestre In espansione i conti della casa di Elon Musk, nonostante lo stop per il Covid-19

(REUTERS)

2' di lettura

Nel primo trimestre Tesla ha registrato un fatturato in crescita del 32% su base annua a 6 miliardi di dollari con ricavi per 5,1 mld (+38%) e un utile netto di 16 milioni - il terzo in positivo consecutivo - ottenuto nonostante la pandemia di Covid-19 abbia portato alla chiusura dei suoi impianti di assemblaggio negli Stati Uniti e in Cina. I 16 mln di utile netto si confrontano con una perdita di 702 mln del primo trimestre del 2019, anche se nel raggiungimento di questo risultato il produttore di veicoli elettrici è stato aiutato da 354 mln in crediti regolatori sulle emissioni venduti ai concorrenti (+64% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e +166% rispetto al trimestre precedente).

Tesla ha consegnato 88.496 veicoli in tutto il mondo nei primi tre mesi dell'anno (+40%): 76.266 Model 3 e Model Y, il 50% in più rispetto alle 50.928 Model 3 consegnate un anno fa. Le consegne della Model Y sono iniziate a metà marzo. L'azienda ha dichiarato di avere 8,1 mld di dollari in contanti alla fine del trimestre dopo l'aumento di capitale di 2,3 mld e ha registrato un free cash flow trimestrale negativo per 895 mln. «Il primo trimestre è stata la prima volta nella nostra storia che abbiamo raggiunto un reddito netto GAAP positivo in un primo trimestre stagionalmente debole.

Nonostante le sfide operative globali, siamo riusciti a ottenere il nostro miglior primo trimestre sia per la produzione che per le consegne» ha dichiarato Tesla in un comunicato. Durante una conference call con gli analisti il Ceo Elon Musk ha dichiarato che la Model Y è stato il modello più redditizio di Tesla nel suo primo trimestre di produzione, una pietra miliare che nessuno degli altri veicoli ha raggiunto. La Casa ha dichiarato di aver costruito più Model Y nel primo trimestre di produzione rispetto a quelli realizzati nei primi due trimestri di produzione della berlina Model 3 nel 2017. «Mentre molte aziende stanno riducendo gli investimenti, noi stiamo facendo il contrario. Siamo completamente focalizzati sui nuovi prodotti e l'espansione dell'azienda» ha detto Musk.