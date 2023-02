Tesla richiama oltre 360mila auto: sotto accusa il software di guida autonoma

Il software Autopilot della casa automobilistica, una tecnologia di assistenza alla guida più semplice rispetto al software di guida autonoma completo, è sotto indagine da parte dell’autorità di regolamentazione della sicurezza statunitense dal 2021.

L’Autopilot è stato attivato in 11 casi in cui una Tesla è stata coinvolta in un incidente stradale, causando un totale di 17 feriti e un morto. «Il responsabile del programma se n’è andato l’anno scorso – scrive il Financial Times – e giovedì scorso un ente di controllo del lavoro statunitense ha ricevuto una denuncia secondo la quale diversi dipendenti che lavoravano all’Autopilot sono stati licenziati come ritorsione per aver cercato di formare un sindacato».

Il software è in grado di guidare e cambiare corsia, anche se il conducente deve prestare attenzione alla strada e al veicolo. Tuttavia, secondo l’Agenzia Usa, il software «può consentire al veicolo di comportarsi in modo non sicuro in prossimità degli incroci». Tesla non è d’accordo ma «ha deciso di procedere a un richiamo volontario per eccesso di cautela».