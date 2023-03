Tesla riduce ancora prezzi per accedere agli incentivi: in Italia la Model 3 costa meno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha annunciato la disponibilità della Model 3 a trazione posteriore ad un prezzo ribassato di 41.490 euro a cui va aggiunta la messa in strada, ma che con gli incentivi si scende sottoi 40 mila euro e se si ha un'auto da rottamare si tolgono altri 2.000 euro. Di fatto si tratta della Tesla meno costosa sul mercato. E' la variante già a listino con un solo motore elettrico sull'assale posteriore alla trazione sulle quattro ruote per quanti non hanno delle esigenze specifiche.

Model 3, un prezzo abbassato e disponibilità in pronta consegna

Azzerando il prezzo di listino della Model 3 Rear-Wheel Drive per renderla idonea agli incentivi durante l’arco di tempo in cui resta disponibile il budget nazionale, alla Tesla aumentare l’accessibilità della vettura e farla rientrare nella shopping list di chi desidera acquistare un’ auto elettrica al 100%. Inoltre Tesla offre una maggiore quantità di Model 3 Rear-Wheel Drive con consegna entro la fine di marzo per avere più tempo a disposizione per accedere agli incentivi.

Model 3, la trazione è posteriore e l'autonomia fino a 510 km

La nuova Model 3 a trazione posteriore è una berlina che offre fino a 510 km di autonomia con cerchi da 18 pollici ed è accreditata di un’accelerazione da 0 a 100 kmh in 6,1 secondi. Le caratteristiche del modello e le funzionalità di serie che non comportano costi aggiuntivi, sono la pompa di calore all'avanguardia che migliora l'efficienza alle basse temperature, oltre ad una suite di funzioni di sicurezza attiva, oltre all'Autopilot e anche all'accesso all'app Tesla.

Model 3, a partire da 41.490 euro esclusa la messa su strada

L’ultima Model 3 arrivata è disponibile ad un prezzo di 41.490 euro a cui va aggiunta la messa in strada in due tipologie di colorazioni, il nero pastello e in alternativa il bianco micalizzato con interni in nero o bianco e nero. A cui come detto si aggiungono i cerchi in lega da 18 pollici. La disponibilità immediata come detto entro la fine di marzo è un ulteriore opporrtunità per i potenziali acquirenti che non devono fare i conti con una lunga attesa prima di disporne.

Model 3, una risposta all'annuciato restyling Vw ID.3

Quella di Tesla sembra proprio una mossa strategica visto che proprio in questi giorni è stata annunciata la rinnovata Vw ID.3 anch’essa offerta a trazione posteriore che sarà in vendita in autunno ad un prezzo a partire da 43.600 euro con una batteria da 58 kWh rispetto a quella da 50 kWh della Model 3. Da segnalare che mentre Tesla dichiara un'autonomia di 510 km per la batteria da 50 kWh, la nuova ID.3 ha un’autonomia dichiarata è di 426 km. Una sfida aperta?