Tesla risponde a Stellantis: Model 2 sarà prodotta a Berlino

La Tesla per tutti sarà prodotta anche a Berlino. La famosa Model 2 da 25mila euro, che farà concorrenza all’ondata di auto cinesi in Europa. Stellantis, al proposito, ha annunciato poche settimane fa la sua Citoren e-C3 da meno di 24mila euro, in arrivo a inizio 2024. Il ceo Elon Musk ha visitato venerdì lo stabilimento tedesco di Gruenheide, a 50 km da Berlino, e ha ringraziato lo staff per il loro duro lavoro, come ha mostrato un video sulla piattaforma di social media X di Musk. Nella stessa riunione ha informato i dipendenti del progetto di costruire lì il veicolo da 25mila euro, ha rivelato una fonte a Reuters. La gigafactory tedesca attualmente produce soltanto la Model Y, il veicolo più venduto in Europa nel primo semestre davanti a Dacia Sandero e VW T-Roc.

Tesla non ha confermato e quindi non esiste una tempistica definita. Ma le azioni hanno guadagnato fino al 3% nel trading pre-mercato.

Il prezzo elevato delle auto elettriche, aggravato dagli alti tassi di interesse, è uno dei numerosi fattori che frenano l’adozione della tecnologia in Europa e negli Stati Uniti, mostrano i sondaggi sui consumatori.

Secondo la società di ricerca automobilistica Jato Dynamics, nella prima metà del 2023 il prezzo medio al dettaglio di un veicolo elettrico in Europa era di oltre 65mila euro, rispetto a poco più di 31mila euro in Cina.

Musk pianifica da tempo di realizzare un’auto elettrica più economica, ma anche durante la recente call sui conti trimestrali non era emersa una tempistica sulla produzione e commercializzazione della Tesla entry-level.