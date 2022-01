Tesla, risultati record nel 2021 e nessun nuovo modello nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 930.000 vetture consegnate nel 2021, ottenendo un aumento dell’87% rispetto all’anno precedente. Tesla supera le aspettative chiudendo gli ultimi tre mesi dell’anno con un fatturato pari a 17.7 miliardi di dollari e oltre 308.000 auto da ottobre a dicembre. Vero e proprio anno di svolta sul fronte della produzione, anche il marchio guidato da Elon Musk ha dovuto fronteggiare le difficoltà causate dalla carenza di microchip. Oltre ai risultati record, negli ultimi tre mesi del 2021 sono state introdotte una lunga serie di novità a partire dai miglioramenti al sistema Autopilot tramite aggiornamenti OTA (Over The Air), l’introduzione di Tidal nel sistema multimediale e nuove regolazioni climatiche per i sedili in prima fila di Model 3 e Model Y

Tesla Supercharger

Vero e proprio punto di forza di Tesla, la rete di Supercharger continua a crescere a conferma della grande attenzione rivolta all’infrastruttura di ricarica. Nell'ultimo trimestre del 2021, sono state installate oltre 460 nuove postazioni di ricarica Supercharger in oltre 46 location in Europa e aver aperto complessivamente 30 nuove location lo scorso anno.

Tesla Gigafactory

L’inaugurazione della Gigafactory Tesla in Germania si avvicina, nell’attesa di ricevere tutte le autorizzazioni da parte delle autorità tedesche. Musk ha confermato come le Model Y costruite a Berlino monteranno le celle 2170 e non le nuove identificate dal formato 4860.

Passando alle Model Y prodotte nella Gigafactory in Texas, monteranno il pacco batterie con celle 4860.

Per il 2022 nessun nuovo modello in arrivo

Nessuna conferma sull’arrivo nel 2022 del pick-up Cybertruck, nonostante l’avvistamento di nuovi muletti, e della Roadster 2.0. Il debutto ufficiale, come vi avevamo anticipato, è stato rinviato a causa dei problemi nella catena di forniture e naturalmente per la carenza di chip. Secondo Musk la produzione del pick-up Tesla potrebbe essere avviata nel 2023.