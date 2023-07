Tesla sarà al salone di Monaco. Prodotto il primo Cybetruck

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla quest’anno parteciperà al Salone IAA Mobility di Monaco di Baviera per la prima volta, secondo quanto ha riferito Automobilwoche. La casa automobilistica americana presenterà i suoi veicoli elettrici in uno stand all’aria aperta alla Königsplatz di Monaco, mentre è ancora incerto se offrirà anche test drive. Tesla si unirà alle Case automobilistiche tedesche che partecipano alla fiera, insieme a Marchi cinesi tra cui BYD, Hongqi (FAW), Leapmotor, Seres e Dongfeng, che mirano ad espandere la loro portata in Europa.

Anche Renault e Ford saranno presenti, mentre del gruppo Stellantis, Opel è attualmente l’unico brand che ha confermato la partecipazione all’evento. Il Salone si svolgerà da lunedì 4 settembre fino a venerdì 8

E a proposito di Tesla, quasi quattro anni dopo che Musk ha presentato per la prima volta il primo pickup la casa automobilistica ha costruito il primo Cybertruck di serie nel suo stabilimento di Austin, in Texas. Tesla ha condiviso lo sviluppo sabato su Twitter, pubblicando una foto con alcuni dipendenti riuniti attorno al veicolo.

Quando Musk ha mostrato per la prima volta un prototipo del pickup a forma di cuneo, nel novembre 2019, il piano era che la produzione iniziasse due anni dopo. Musk ha stemperato le aspettative sulla velocità con cui Tesla aumenterà la produzione, dichiarando agli azionisti presenti alla riunione annuale dell’azienda che si è tenuta a maggio che il design radicale del Cybertruck pone delle sfide. Il patron di Tesla ha dichiarato che il corpo del veicolo sarà in acciaio inossidabile, materiale che però può essere costoso e difficile da modellare e saldare. «Sarà difficile rendere il costo accessibile, perché si tratta di una nuova auto e un nuovo metodo di produzione. Nel grande schema delle cose, rispetto al tasso di produzione di tutte le altre auto che facciamo, sarà piccolo. Ma anche molto bello».

Tesla inizialmente dichiarò che avrebbe venduto il Cybertruck in tre configurazioni: una versione a motore singolo a partire da 39.900 dollari, un modello dual-motor da 49.900 dollari e, infine, una variante a tre motori, da 69.900 dollari. Ma nell’ottobre 2021 l’azienda ha rimosso i prezzi e le specifiche dalla sua pagina per gli ordini del Cybertruck. Quando a Musk sono state chieste lo scorso aprile le specifiche e i prezzi aggiornati, il CEO ha esitato dicendo che Tesla avrebbe fornito quelle informazioni nel corso di un evento per la consegna del primo Cybertruck, che sperava di organizzare intorno alla fine del terzo trimestre.