Tesla, la seconda fabbrica europea potrebbe essere in Spagna

Tesla sarebbe in trattative con le autorità regionali di Valencia, in Spagna. Un portavoce del governo regionale ha dichiarato a Reuters di aver tenuto incontri con un’azienda non identificata riguardo a un «grande investimento nel settore automobilistico», ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, citando la riservatezza delle trattative.

Un’altra fonte ha confermato che l’azienda in questione è Tesla. Il quotidiano economico Cinco Dias, citando fonti, ha affermato che l’investimento riguarderà la costruzione di uno stabilimento automobilistico e potrebbe raggiungere un valore totale di 4,5 miliardi di euro, in linea quindi con quanto previsto per la gigafactory programmata in Messico, a Monterrey. Tutto diverso da quanto lasciato intendere dal ceo Elon Musk dopo l’incontro di tre settimane fa con il presidente francese Emmanuel Macron.

Il governo valenciano ha negato l’esistenza di un accordo concluso con Tesla e il costruttore texano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, mentre il governo di Madrid ha rifiutato di commentare. A Wall Street le indiscrezioni hanno contribuito a muovere il titolo ai nuovi massimi dell’anno (+113%) e da sette mesi, oltre i 230 dollari per una market cap di 733 miliardi.

Attualmente, l’unica fabbrica europea di Tesla, si trova in Germania, a Grünheide, nei pressi di Berlino. È arrivata a produrre 5mila auto a settimana e potrebbe crescere da mezzo milione di unità a un milione l’anno.

Quanto alla Spagna con oltre 2,2 milioni è il secondo produttore di auto in Europa (dopo la Germania e davanti alla Francia) e sta utilizzando i fondi europei del Pnrr per attrarre investimenti nel settore delle batterie e dei veicoli elettrici. Guardando proprio alle batterie il gruppo Volkswagen ha avviato il 17 marzo a Sagunto, sempre vicino Valencia, i lavori per una gigafactory da 40 GWh, la sua seconda in Europa (la prima è a Salzgitter, in Germania, con produzione al via dal 2025). Darà occupazione a 3mila persone. L’investimento complessivo previsto è 10 miliardi e la produzione inizierà nel 2026.