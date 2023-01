Tesla sfida la crisi: 800 milioni per espandere la fabbrica di Austin

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che Elon Musk sia iperattivo lo sanno anche i muri. Che ami alimentare l’hype con un flusso continuo di notizie e commenti, anche. E ultimamente, con i molti guai che lo hanno visto protagonista nel 2022, dall’avventura dell’acquisizione di Twitter al crollo del suo patrimonio (200 miliardi in meno, un record) insieme con la capitalizzazione di Tesla, ne ha più bisogno che mai. Ma che nello stesso giorno saltino fuori due progetti per altrettanti o più impianti nuovi della casa automobilistica è un caso che non ha precedenti.

Questa notte era trapelata la notizia di una espansione da circa 800 milioni per la fabbrica già esistente e attiva di Austin, Texas, dove il primo costruttore di auto a batteria ha spostato il suo quartier generale. Nel primo pomeriggio la seconda news, ovvero che Tesla è vicina a un contratto preliminare per un nuovo impianto, capace di produrre fino a un milione di auto, in Indonesia, terra ricca di materie prime per le batterie.

I colloqui in atto includono piani per più siti nel paese asiatico, che assolverebbero a diverse funzioni, tra cui la produzione e la catena di approvvigionamento. Come si diceva, l’accordo definitivo non è stato firmato e nonm è detto che vada in porto, hanno rivelato fonti anonime.

Scommessa sulle batterie

Tesla dunque ha anche fatto domanda per espandere la sua gigafactory in Texas con un investimento per un totale di 775,7 milioni di dollari, secondo documenti del governo ottenuti da Reuters, segnando uno dei suoi maggiori sforzi di espansione da quando ha istituito la gigafactory da 5,5 miliardi di dollari nei pressi di Berlino nel 2022. Sono previste cinque nuove strutture presso il sito di Austin, tra cui un laboratorio dedicato alle batterie per test delle celle e un’unità denominata Cathode, secondo i documenti depositati dalla società sul sito del dipartimento delle licenze dello stato del Texas. Tesla non ha confermato.



Il cambio di passo con Tom Zhu

La notizia dell’espansione della gigafactory di Austin arriva pochi giorni dopo la notizia della promozione di Tom Zhu a numero due del ceo Elon Musk, in particolare alla supervisione diretta degli stabilimenti di assemblaggio statunitensi, nonché delle operazioni di vendita in Nord America ed Europa. Il primo produttore mondiale di auto a batteria (inseguito sempre più da vicino dai cinesi di Byd), che ha tuttora la maggiore capitalizzazione a 370 miliardi di dollari, nonostante il crollo del 65% nel 2022, ha dovuto affrontare problemi di produzione e logistica causati dalla nuova esplosione della pandemia di Covid nel suo hub di Shanghai, insieme a crescenti preoccupazioni sulla domanda.