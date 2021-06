Tesla sfida Vw ID.3 con un modello “baby” da oltre 400 km di autonomia

2' di lettura

La concorrenza tra le auto elettriche di piccole dimensioni è sempre più sferrata. Le case automobilistiche più affermate stanno presentando modelli agli ioni di litio con autonomia “tagliata” sui dati di utilizzo quotidiano delle citycar ma ancora i prezzi risultano essere piuttosto alti. Ed è proprio su autonomia e prezzo che Elon Musk sta lavorando per far decollare il nuovo modelli targato Tesla, marchio che ormai da tempo subisce una forte concorrenza da parte dei grandi costruttori come Vw e Audi.

L’aumento dell’autonomia

Secondo delle indiscrezioni di alcuni media, entro il 2022/2023 è atteso un nuovo modello economico firmato Tesla con un’autonomia di 402 km (ciclo Wltp), sfidando i 350 km di Volkswagen ID.3.

Lo stile dovrebbe riprendere quello dell'attuale Model 3 ma con dimensioni più contenute.

Il fiore all'occhiello sarebbe la batteria con 4680 celle che consentirebbe di ridurre del 50% i costi di produzione ma, al tempo stesso, di accumulare cinque volte in più di energia, portando ad un aumento del 16% dell’autonomia.

Produzione a Berlino

La produzione massiva di questa batteria, unita allo sfruttamento delle risorse già impiegate per la produzione di Model 3 e Model Y presso lo stabilimento di Berlino (in Germania che dovrebbe entrare a regime a inizio 2022), consterebbe di mettere sul mercato la baby Tesla a un prezzo di circa 20mila euro, ben inferiore rispetto alle principali concorrenti, come Vw ID.3, Nissan Leaf e Peugeot 208.