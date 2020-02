Tesla si carica ancora in Borsa: +20%. Un’azione vale 780 dollari

Il gatto che si morde la coda

I venditori allo scoperto acquistano titoli da una banca e poi li vendono, sperando che il titolo vada giù. Se questo accade, gli stessi venditori allo scoperto riacquistano le azioni a prezzi più bassi, lucrando sulla differenza. Con Tesla sta succedendo il contrario. Il prezzo delle azioni continua a salire e gli “shortisti” sono costretti a riacquistare le azioni a un prezzo più elevato per tentare di ridurre le perdite crescenti. Un gatto che si morde la coda.

Lo “short squeeze” del titolo

Le azioni di Tesla sono aumentate del 220% negli ultimi sei mesi e ormai sono vicine al livello degli 800 dollari per azione. L'analista di S3 Partner Ihor Dusaniwsky ha ricordato che a giugno Tesla era sotto i 200 dollari. Allora, secondo lui, gli short sellers hanno “coperto” titoli per un valore di 12,6 miliardi. Un fattore che probabilmente sta alimentando l'attuale rally del titolo: se un numero sufficiente di venditori allo scoperto acquista in tandem, può creare una domanda più elevata e spingere il prezzo azionario ancora più in alto. Un fenomeno noto anche come “short squeeze”, che accade spesso sui mercati delle materie prime.

Oltre la soglia dei 100 miliardi

Il 29 gennaio Tesla ha reso noti i conti del quarto trimestre 2019, conti che hanno battuto le stime degli analisti e sono stati una bella sorpresa per Wall Street. La società di auto elettriche ha riportato un totale di vendite nell'anno per 7,38 miliardi di dollari, su proiezioni ferme a 7,02 miliardi. Con un Eps di 2,14 dollari, contro un utile per azione atteso di 1,71 dollari. Le consegne di Model 3 sono salite del 45% anno su anno: la casa californiana punta a venderne 500mila unità nel 2020. Tesla è stato anche il primo car maker americano a oltrepassare la soglia dei 100 miliardi di valutazione di mercato, superando la “market cap” di società storiche, giganti dell'auto come General Motors e Ford.

