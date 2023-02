Tesla prepara l'Investor Day con un grande annuncio. I fan aspettano Model 2

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla potrebbe annunciare qualcosa di clamoroso il 1 marzo in occasione dell'annunciato Investor Day. Oltre alle novità programmate riguardanti l’Hardware 4 e la guida autonoma, ci sono i nuovi prodotti che Elon Musk potrebbe svelale a rendere cruciale l'evento organizzato dal brand californiano. Si tratterebbe del restyling della Model 3, ma soprattutto della Model 2 la vettura da 25.000 dollari sul quale Tesla punta per democratizzare la mobilità elettrica.

Model 2 arriva la Tesla per le masse

Sul modello che resta ancora misterioso si sa davvero poco, ma è certo che in Tesla stanno lavorando a fondo per offrire una novità che potrebbe rivelarsi fondamentale per il brand visto che anche la concorrenza, il riferimento è al gruppo Vw che ha annunciato che per il 2025 potrebbe offrire auto di quella traglia a batteria. Di sicuro la compatta di Elon Musk si candida a diventare la sorellina delle Model 3 e Y in versione berlina o crossover o tutte e due le varianti.

Lo stile a partire da un bozzetto ufficiale

La ricostruzione grafica fino ad ora è partita da un bozzetto ufficiale e da due concetti principali più o meno svelati da Tesla. Prima di tutto, tra le poche informazioni conosciute, sappiamo che la Model 2, un nome ancora provvisorio dato che quello ufficiale non è stato mai annunciato, condividerà molte parti con la Model 3 che resta al momento il modello più popolare di Tesla. Come dire che l'estetica e l'abitacolo utilizzeranno in gran parte del componenti della berlina.

Un crossover compatto per l'Europa

Visto però che a spopolare in Europa è soprattutto la Model Y, il crossover derivato dalla Model 3 alla Tesla potrebbero con la Model 2 sfruttare quest'onda di successo della Y e, in generale, di un settore di mercato, quello dei B-suv che è in espansione. La Model 2 potrebbe proporsi con forme da crossover. In aggiunta, il marchio statunitense vorrebbe connotare ulteriormente il modello con un'estetica unica data forse dalla sottile barra Led posteriore in stile minimalista.

Nuove batterie più efficiente a 4680 celle

Ad aggiungere interesse alla Model 2 potrebbe esserci delle nuove batterie più efficienti di 4680 celle realizzate pare in collaborazione con Panasonic, ma anche la guida autonoma. Destinata ad essere prodotta nella Gigafactory di Shanghai dove si assemblano la Model 3 e la Model Y, il lancio della 2 era originariamente previsto per l’anno scorso, ma Tesla si è presa tempo per sviluppare la tecnologia dell'auto, con l'obiettivo di lanciare la Model 2 nel corso del 2024.