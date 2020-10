Tesla smantella il dipartimento PR negli USA

1' di lettura

Nuovo primato per Tesla: il primo costruttore automobilistico ad aver avviato la produzione di massa di auto elettriche ha deciso di smantellare la struttura di pubbliche relazioni negli Usa. Un'iniziativa senza precedenti nella storia dell'industria dell'auto. La notizia diffusa dal sito Electrek - e ripresa anche dal New York Times - è stata confermata da una fonte interna aziendale secondo la quale «Non abbiamo più̀ un team di PR, il che spiega perché́ Tesla non risponda ormai da diversi mesi alle e-mail dei giornalisti di tutto il mondo». Dopo l'uscita di scena di Keely Sulprizio, alla guida del team PR fino allo scorso dicembre, ai componenti della struttura americana sono stati assegnati ruoli diversi all'interno di Tesla. La Casa di Palo Alto ha confermato che (almeno per ora) i PR manager delle filiali europee e asiatiche rimarranno al loro posto