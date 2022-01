Tesla sorpassa le previsioni e chiude un 2021 da record

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk ha offerto un preludio all'ultimo exploit dei risultati trimestrali di Tesla (utili+760% e fatturato +65%) da par suo: con un tweet soddisfatto di quello che vuol essere una delle prossime, grandi innovazioni del leader dei veicoli elettrici e hi-tech. Ha rivelato di aver guidato a Austin un prototipo del suo pickup battezzato Cybertruck che sarà presto prodotto nella nuova giga-fabbrica nella città texana, incaricata di sfornare anche il crossover Model Y. Austin, peraltro, è ormai diventata sede del quartier generale di Tesla. “Awesome”, eccezionale ha detto soddisfatto Musk del prototipo con cui andrà all’arrembaggio di un nuovo segmento di mercato, quello dei pickup che sono un quinto delle vendite di vetture negli Stati Uniti.

Un quarto trimestre da favola

Ma eccezionali possono essere definiti anche i conti relativi all'ultimo trimestre, il quarto del 2021, che hanno coronato un intero anno da record. Il fatto stesso che Musk abbia deciso di essere presente alla conference call sul bilancio – in passato aveva detto che le avrebbe spesso saltate – è stato un indizio dei successi che intendeva elencare.Tra ottobre e dicembre, il quarto trimestre del 2021,Tesla ha battuto le previsioni forte di profitti per 2,32 miliardi, in aumento appunto di ben il 760%, e pari a 2,54 dollari per azione. Il giro d'affari, con una crescita del 65%, è stato di 17,72 miliardi, 15,97 miliardi nell’automotive dove la marcia è stata del 71 per cento. L'attesa era di utili per azione di 2,37 dollari e di vendite per 16,64 miliardi. Per l’intero anno scorso Tesla ha riportato utili al massimo storico di 5,5 miliardi, contro i 721 milioni del 2020, e vendite per 53,8 miliardi dai 31,5 miliardi delll’anno precedente (il primo in attivo).

L'azienda ha tuttavia citato problemi della catena di approvvigionamento come principale “limite” alla marcia del business, sfide che potrebbero rimanere nell'anno in corso. E nel dopo mercato il titolo Tesla ha ceduto il 3%, dopo aver guadagnato il 2% nel corso della seduta.

Previsioni regolarmente battute

Prima d'ora Tesla aveva già battuto le previsioni in otto degli ultimi nove trimestri. E alla vigilia dei conti aveva annunciato di aver prodotto 305.840 veicoli e averne consegnati 308.600 negli ultimi tre mesi. Il totale delle consegne nel 2021 ha così raggiunto 936.172, un incremento dell'87% rispetto al 2020, nonostante gli ostacoli nella supply chain e nelle carenze di microchip che hanno afflitto il settore auto e tech. Pressioni sulla produzione dovrebbero essere alleviate proprio dall'entrata in servizio di due grandi nuovi stabilimenti, quello già menzionato a Austin e un secondo nei pressi di Berlino in Germania.

Tesla, sui mercati finanziari, ha potuto contare di recente su una promozione da parte di Moody's del suo rating sul credito, a Ba1. In Borsa il titolo è in calo del 20% da inizio anno, sotto pressione come molti titoli tecnologici nel clima di inflazione e rialzi dei tassi di interesse. Ma è tuttora in rialzo del 7,5% nell'ultimo anno e dal 2020 le azioni sono più che decuplicate. Il suo forward P/E, il suo valore espresso quale multiplo degli utili per azione previsti, è di oltre 115, contro i circa 22 per l'S&P 500, un multiplo elevato che può esporre il gruppo a volatilità.