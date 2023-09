Tesla, nello stabilimento di Shanghai prodotte 2 milioni di auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo quanto riportato dal suo account WeChat, Tesla ha raggiunto una pietra miliare nell’impianto cinese di Shanghai: la produzione di due milioni di veicoli. Dalle catene di montaggio della gigafactory cinese le prime auto a batterie del produttore statunitense sono uscite più di tre anni e mezzo fa. Nel 2021 l’impianto ha superato la prima fabbrica di Tesla, quella californiana di Fremont, grazie a un rapido aumento della capacità produttiva, salita da 450mila veicoli l’anno a 800mila e destinata ad aumentare ulteriormente fino a 1 milione, grazie a continui lavori di ammodernamento e aggiornamento di infrastrutture e attrezzature. Rapido si è rivelato anche il ritmo di crescita della produzione: la fabbrica ha prodotto il suo primo milione di auto in poco più di 30 mesi e il suo secondo milione in meno di 13. Oggi quella di Shanghai è la principale fabbrica di Tesla in termini di capacità produttiva, nonché il principale hub per le esportazioni. Qui vengono costruite le Model 3 e Y, ma per il futuro sono previsti ulteriori modelli, tra cui l’attesa Model 2.