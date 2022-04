Tesla oltre le stime con utili a 3,3 miliardi. Musk: «Più di 1,5 milioni di auto nel 2022»

Ciò detto, però, non va dimenticato che proprio nel trimestre appena concluso Tesla ha inaugurato due nuovi impianti. Uno in Texas e l’altro in Germania. Ebbene: anche grazie a questi due siti Elon Musk, sempre nella “chiaccherata” post pubblicazione dei dati, ha affermato che la società «dovrebbe essere in grado di produrre oltre 1,5 milioni di veicoli nel 2022». Non solo. Il patron del gruppo è «confidente nel riuscire a mantenere la crescita del 50% annua nel rilascio della autovetture per diversi esercizi».

Il fronte tecnologico

Già, mantenere la crescita. Qui un contributo potrà darlo lo sviluppo tecnologico. In particolare il software sarà un driver dell’espansione del business. Entro la fine dell’anno il gruppo prevede che una funzione avanzata di assistenza alla guida (progettata per aiutare i veicoli ad indirizzarsi nelle città) sarà disponibile in tutto il territorio degli Stati Uniti. Il pacchetto “Full self driving” (che costa 12.000 dollari) è già in una fase di test e vede coinvolti più di 100.000 utenti.