Tesla Supercharger a quota 800 stazioni in Europa

Avignone, in Francia, è la location scelta da Tesla per la sua ottocentesima stazione Supercharger in Europa, che conta ben 28 stalli di ricarica. Ad oggi la rete di Supercharger nel Vecchio Continente è presente in 13 Paesi e si distribuisce su 250 location per un totale di 3600 colonnine di ricarica. Con questi numeri, l'azienda di Elon Musk vanta la rete di ricarica rapida (oltre 150 kW) pubblica più capillare in Europa. Il sito con il maggior numero di colonnine rimane quello Nebbenes, in Norvegia, che ne conta ben 44. Al lancio del delle prime 6 stazioni Supercharger nel 2013, le colonnine presenti erano solo 4. Oggi la media è di 11.

L'azienda, nel 2021, ha poi iniziato la sua opera di realizzazione di stazioni Supercharger aperta a tutti gli automobilisti che quindi guidano anche auto elettriche di altri marchi. Nelle intenzioni di Tesla c'è la volontà di espandersi ulteriormente in Europa nei prossimi mesi.