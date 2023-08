Tesla taglia ancora. Model Y costa come una Byd Atto3 (ma è un'illusione ottica)

3' di lettura

Una Tesla Model Y può costare in Cina quanto costa (in Europa) una rivale del primo competitor cinese Byd, il suv Atto 3: 38mila euro. Succede con l'ultimo giro di valzer di tagli al listino, che il brand americano ha avviato dall'inizio del 2023 sull'ipercompetotivo mercato del Dragone. Attenzione però: che le due vetture, certamente non sovrapponibili ma analoghe per molti aspetti nelle prestazioni, ad esempio l'autonomia (circa 300 chilometri, ma Tesla vince per velocità massima, accelerazione, efficienza energetica e rapidità di ricarica) abbiano lo stesso prezzo è soltanto un'illusione ottica.

In Cina Atto 3 costa 20mila euro e rientra nella fascia di prezzo per cui opta quasi il 50% del pubblico locale, secondo uno studio McKinsey. Non a caso Byd domina il mercato cinese delle auto elettriche (che comprende anche le ibride plug in) con volumi più che tripli rispetto a Tesla, in terza posizione, secondo la China Passenger Car Association (confronto sul 2022 e sul primo trimestre 2023). Quanto al mercato europeo, anzi italiano, Model Y parte da 47mila euro, quindi circa 10mila euro in più della rivale, che in luglio l’ha battuta per vendite in Svezia. È pur vero che Model Y è stata la più venduta nel primo semestre in Europa e la numero 1 nel mondo nel primo trimestre. Ma Byd mette paura con la sua crescita impressionante.

La nuova offensiva di Musk

Tornando a Tesla, il marchio guidato dal ceo Elon Musk ha nuovamente limato i listini in Cina per le Model Y a lungo raggio e ad alte prestazioni proprio dal 14 agosto. La casa automobilistica di Austin ha abbassato i prezzi di partenza di entrambi i modelli di 14mila yuan (1.762 euro). Il prezzo di partenza della Model Y Long Range scende del 4,5% a 299.900 yuan (pari a 37.753 euro) e quello della Model Y Performance è ora di 349.900 yuan (44.048), in calo del 3,8%.

Nello stesso annuncio, Tesla ha anche affermato che offrirà incentivi assicurativi in Cina di 8mila yuan (mille euro) per gli acquirenti della Model 3, limitatamente alle versioni entry-level a trazione posteriore, fino al 30 settembre.

Le azioni della società texana sono andate in rosso di oltre il 2,5% negli scambi intraday per poi ritracciare, mandando però al tappeto numerosi altri titoli di costruttori di auto elettriche, come le americane Rivian e Lucid e come la stessa Byd (-6,2% a Hong Kong), oltre a Li Auto, Xpeng e Leapmotor.