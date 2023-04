Tesla taglia ancora i prezzi: Model 3 ancora più giù

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Testa taglia ancora i prezzi. Dopo un primo taglio annunciato a gennaio il brand californiano ha abbassato ancora i listini dei suoi modelli sui principali mercati, Italia inclusa, con l'obiettivo di sostenere la domanda e di conseguenza i volumi produttivi e le consegne. Il nuovo taglio dei prezzi riguarda, in primo luogo, la Model 3. Per la versione RWD a ruote motrici posteriori, il prezzo base è rimasto invariato a 41.490 euro, ma la Long Range scende da 52.990 euro a 48.990 euro e la Performance passa da 59.990 euro a 53.990 euro.

Per quanto riguarda Model Y, il listino parte da 46.990 euro per la Standard, da 53.990 euro per la Long Range e da 59.900 euro per la Performance. Il taglio dei listini è previsto anche per Model S e Model X. Più in dettaglio la Model S ora ha un listino che parte da 105.990 euro, con la versione Plaid da 130.900 euro, mentre per la Model X si parte da 114.900 euro per la versione base e da 134.990 euro per versione Plaid. Da capire, ancora una volta, come la prenderanno i clienti che hanno nei mesi e nelle settimane scorse comprato una vettura della marca del “divino” Elon.