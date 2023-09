Tesla: consegne in calo nel terzo trimestre e tornano le accuse di razzismo

Nuovi guai per le accuse di razzismo

Intanto giovedì un’agenzia statunitense per i diritti civili ha citato in giudizio Tesla, sostenendo che la casa automobilistica ha tollerato gravi molestie nei confronti dei dipendenti neri nel suo stabilimento di assemblaggio di Fremont, in California, dove impiega 22mila persone. La Commissione per le Pari Opportunità di Lavoro (Eeoc) ha affermato nella causa intentata presso il tribunale federale della California che dal 2015 ad oggi, i lavoratori neri nello stabilimento Tesla sono stati regolarmente soggetti ad insulti e graffiti razzisti, tra cui svastiche e cappi.

Tesla non ha condotto indagini interne e, anzi, ha licenziato o effettuato ritorsioni ai danni dei lavoratori che avevano denunciato molestie, ha sostenuto sempre l’Eeoc nella causa.

Non si tratta di una prima volta. Tesla sta già affrontando diverse cause legali per discriminazione razziale, in riferimento anche a scelte riguardanti retribuzione, promozioni e incarichi di lavoro, tra cui una class action da parte dei lavoratori dello stabilimento di Fremont e una causa da parte di un’agenzia per i diritti civili della California. In questi casi l’azienda, che oggi ha base in Texas (ad Austin), ha affermato di non tollerare la discriminazione e di prendere sul serio i reclami dei lavoratori.

La denuncia arriva mentre Tesla cerca di respingere accuse dello stesso tenore, definendole di carattere politico, da parte del Dipartimento per i diritti civili della California, emanazione statale dell’Eeoc.

Caso Owen Diaz, il precedente a sfavore

Un precedente a sfavore di Tesla è la causa intentata da Owen Diaz, che lavorava come ascensorista a Fremont. Diaz sta cercando un terzo processo nella sua causa datata 2017, sostenendo di essere stato sottoposto a gravi molestie razziali. Una giuria in aprile gli ha riconosciuto un risarcimento di 3,2 milioni di dollari. Un’altra giuria nel 2021 aveva assegnato a Diaz 137 milioni di dollari, ma un giudice federale aveva definito la somma eccessiva e Diaz ha optato per un nuovo processo invece di accettare 15 milioni di dollari.