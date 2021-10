Tesla trasloca in Texas, così la Silicon Valley continua a perdere pezzi

3' di lettura

Tesla lo aveva annunciato meno di un anno fa e ha mantenuto la promessa. I costi impossibili della Bay Area, i dintorni di San Francisco, hanno definitivamente convinto Elon Musk a trasferire la sede della casa automobilistica a maggiore capitalizzazione nel mondo (780 miliardi di dollari) da Palo Alto a Austin, in Texas, dove sta costruendo un impianto di produzione per la Model Y che dovrebbe partire entro l’anno e dove molte altre aziende della Silicon Valley si sono trasferite o stanno per farlo...