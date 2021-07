Tesla, utili record sopra il miliardo. Ma la carenza di chip detterà il futuro

4' di lettura

Tesla sorpassa per la prima volta il miliardo di dollari di profitti nel secondo trimestre del 2021, riportando un risultato decuplicato dall'anno scorso. Gli utili da record del leader dei veicoli elettrici e hi-tech sono stati pari, per l’esattezza, a 1,14 miliardi di utili (1,45 dollari per azione), buoni per l'ottavo trimestre consecutivo in attivo. Il giro d'affari è contemporaneamente quasi raddoppiato a 11,96 miliardi da un secondo trimestre 2020 che era stato però profondamente colpito dalla...